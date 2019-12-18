Vinç kırmızı ışıkta 8 araca çarptı: 5 yaralı

Adana'da bir vincin kırmızı ışıkta bekleyen 1 kamyonet, 5 otomobil ve 2 vince arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. K.K. yönetimindeki vinç, D-400 karayolunda ışıklarda bekleyen, 1 kamyonet, 5 otomobil ve 2 vince arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savrulurken bir sürücü araçta sıkıştı. Sürücü olay yerine çağrılan Can-Kur ekipleri tarafından çıkarıldı. Olaydan sonra yaralanan 5 sürücü çeşitli hastanelere kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu arada olay yerine gelen polis vinç sürücüsünü gözaltına aldı. Yol, bir süre trafiğe kapalı kaldıktan sonra araçların çekilmesiyle ulaşıma açıldı.