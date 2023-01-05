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Vincenzo Montella: ”İkinci yarıda istediğimiz sonucu aldık”

Spor Toto Süper Lig’in 17.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, ”Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında belki de daha fazla gol atabileceğimiz bir maçtı” dedi.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yendi. Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ”Aslında iki yönlü yorumlamamız gereken bir maç oldu. İlk yarıda dengeli bir maç vardı, bizi gerçekten diğer rakiplere de yaptıkları gibi zorladıkları bir ilk yarı oldu. Sonrasında maç ikinci yarıda komple değişti ve skor lehimize döndü. Yakaladığımız pozisyon sayısına göre aslında belki de daha fazla gol atabileceğimiz bir maçtı. Ondan sonra ikinci yarıda istediğimiz sonucu da aldık” diye konuştu.

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