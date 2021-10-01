Vites kutusundan çıkan uyuşturucuyu hamile kadın üstlendi

Araçta bulanan karı koca tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama başlattı. Polis bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobilde uyuşturucu olabileceğini düşünerek olay yerine hassas burunlu narkotik köpeği “Uzi”yi getirdi. Uzi yaptığı aramada otomobilin vites kutusuna tepki verdi. Polis köpeğin tepki verdiği yeri açtığında paketler halinde 5 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Otomobilde bulunan Mahmud Z. (30), dini nikahlı eşi Emine D. (31) ile kardeşi Muhammed Z. (23) gözaltına alındı. Emine D., emniyete götürülen şüphelilerden Mahmud Z. ile Muhammed Z.'nin, uyuşturucudan haberi olmadığını öne sürdü. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine D. ise uyuşturucu maddeyi Gaziantep'te tanımadığı bir kişinin araca sakladığını, karşılığında da para teklif ettiğini iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden karı-koca tutuklanırken diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.