Vücudunda morluklar olan şahıs, otomobilinde ölü bulundu

Adana'da 60 yaşlarındaki bir kişi, park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Ölen şahsın vücudundaki morluklar dikkat çekti.

Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, dün akşam saat 21.00 sıralarında 60 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen şahıs, 01 TH 393 plakalı otomobiliyle Bakımyurdu Caddesi üzerine geldi. Burada otomobilini park etti ancak araçtan inmedi. Bugün öğlen saatlerinde otomobilin halen park halinde olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, şüphelenerek aracın yanına geldi. Araçta hareketsiz şekilde bir kişinin yattığını gören vatandaşlar, camı kırarak adamı uyandırmaya çalıştı. Şahsın tepki vermemesi üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ismi öğrenilemeyen şahsın öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şahsın vücudundaki morluklar dikkat çekti.