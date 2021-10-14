Vursavuş özür diledi

Meclis 2. Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açılan dördüncü oturumda gündem dışı söz alan CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, RTÜK arsası ile ilgili yaptığı konuşmada yanlış anlaşılmadan dolayı bütün meclis üyelerinden özür diledi. Vursavuş, “Dün RTÜK arazisi ile ilgili yapmış olduğum konuşmada bir yanlış anlaşılma varsa ben hepinizden özür dilemek için söz aldım. Tabi ki oranın trafik yoğunluğunun artacağı ve bir sıkıntı oluşturacağı düşüncesiyle ve bir gün Adanalı hepimizden hesap sorar dediysem de bunun altında hiç kimsenin bir çıkar ilişkisi içinde olduğunu ifade etmek istemedim. Varsa bununla ilgili yanlış anlaşılmadan dolayı hepinizden, bütün meclis üyesi arkadaşlardan özür dilemek istediğimi belirtmek istiyorum” dedi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 3 madde komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilirken tekliflerden oluşan 6 madde ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te devam edecek.