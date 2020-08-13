Yaban domuzu yerine arkadaşını vurdu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde domuz avına çıkan 5 arkadaşın macerası faciayla son buldu. Yahya Ersoy, domuza ateş eden arkadaşının tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saat 11.30 sularında yaşandı. Saimbeyli ilçesinde S.G.'nin bahçesine sürekli giren yaban domuzlardan kurtulmak isteyen köy sakinleri hayvanları avlamak üzere akşam bir araya geldi. Gece saat 23.30 sularında domuzların geldiğini fark eden Yahya Ersoy ve arkadaşları H.G., B.G., A.G., E.B. harekete geçti. Yahya Ersoy'un domuza bir el ateş etmesinin ardından arkadaşı H.G. de tüfeğini ateşledi. H.G.'nin silahından çıkan saçmaların domuz yerine birlikte avlanmaya gittiği Yahya Ersoy'a denk gelmesi üzerine Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden Yahya Ersoy'un Saimbeyli Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.