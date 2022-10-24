Yabancı öğrenciler Adana'da

Çukurova İbrahim Atalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus + projesi çerçevesinde Portekiz ve İtalya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı.

16-22 Ekim 2022 tarihleri arasında Adana'ya gelen Dijital Macera adlı Erasmus + projesi ortaklarından İtalyan ve Portekizli misafirlere Adana'nın kültürel değerleri, yemekleri, gelenek ve görenekleri ile kültürel miraslarını tanıtımı yapıldı.

İbrahim Atalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Şahin Albayrak, “Türkiye, Portekiz ve İtalya ortaklığında Dijital Macera adlı Erasmus + projesi hibe almaya hak kazanmıştır. Bu proje Mesleki Eğitim İşbirliği Ortaklıkları faaliyetinin hedef kitlesi, temel veya sürekli mesleki eğitim programlarına devam eden öğreniciler ve mezunlar, mesleki eğitimden sorumlu personel ile mesleki eğitim alanında geliştirilecek İşbirliği Ortaklık projelerinin sonuçlarından doğrudan veya dolaylı olarak yararlanacak kişileri kapsamaktadır. Türkiye'den İbrahim Atalı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Portekiz'den Agrupamento De Escolas Do Forte Da Casa, İtalya dan Iıss Jacopo Del Duca - Diego Bianca Amato okulları projede yer almaktadır” dedi.

Dijital Macera adlı projenin pandemi sürecinde ortaya çıktığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"İçinde yaşadığımız çağa bir isim verilecek olsa Dijital Çağ olması uygun düşer. Pandemi ve Dijitalleşme ile dünya farklı bir maceraya girmiştir. Pandemi süreci dijitalleşme ile atlatılmıştır. Bütün işler evden dijital platformlar üzerinden yürütülmüştür. Bu macera içinde eğitim de vardır. Öğretmenler öğrencilere evlerden ulaşmaya çalışmışlardır. Bu projede eğitimde yaşanan ortak sorunları çözmek, yeni teknikleri öğrenmek, dijital eğitim platformları, dijital meslekler, dijital sağlık sorunları, meslek liselerinin vizyon ve kalitesini yükseltme, sürdürülebilir çevre gibi konuları kapsamaktadır. Bu proje sadece dijital eğitimi kapsamamaktadır. İçerisinde kültürel değerlerimizi, yemeklerimizi, gelenek ve göreneklerimizi, kültürel miraslarımızı da kapsamaktadır. Proje ortaklarımıza bu değerlerimizi de paylaşma fırsatı vermiştir. Zengin bir kültüre sahip olan Adana'mızı birde bu proje ile tanıtma fırsatı bulduk. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz” dedi.

Proje Sorumlusu Ahmet Güney ise, Digitaladventure projesinin çok kültürlü bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Öğrenci ve öğretmenler bu projeden çok memnun kaldıklarını ifade ettiler. Ayrıca okullarımızda bulunan Fatih Projesi, Akıllı Tahta Ve Eğitim Bilişim Ağı projemiz için iyi örnekler bölümünde yerini aldı. Proje kapsamında çok kültürlü öğrenci grupları kurulmuş ve istasyon modeli uygulama çalışmaları yaptırıldı. Uluslararası Erasmusday ve codeweek haftası çeşitli aktivitelerle hep birlikte kutlama fırsatı yakaladı. Portekiz ve İtalyan misafirlerimiz özellikle Adana kebabı çok beğendiklerini söylediler. Adana'nın tarihi mekanlarından Küçük Saat, Yağ Cami, Büyük Saat ve civarı, Ulu Cami, Seyhan Nehri, Taşköprü ve Sabancı Camisine hayran kaldılar.”