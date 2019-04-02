Yabani ot toplarken öldü

Adana'da yabani ot toplayarak geçimini sağlayan 57 yaşındaki adam, ot topladığı bir ağacın altında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Müminli Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında bulunan zeytin ağacı altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Ömer Kılıç'a (57) ait olduğunu saptadı. Kılıç'ın cesedinin yanında çuval içine doldurmuş yabani otlar bulundu. Ekipler yaptıkları incelemede, Kılıç'ın vücudunda herhangi bir dış müdahaleye rastlayamazken, şahsın evini geçindirmek için tarlalarda yabani ot toplayıp sattığı saptandı.

Kılıç'ın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.