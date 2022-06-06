Yağış sonrası toprak kayması meydana geldi

Adana'nın Pozantı ilçesinde sağanak yağış ve dolunun ardından toprak kayması meydana geldi.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Yağlıtaş Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı. Mahalleden ilçe merkezine giden yol, toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı. Bazı araçlar, kısmen toprak altında kaldı. Yolun kapanması üzerine bölgeye Pozantı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprağa saplanan, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracı çıkarttı.