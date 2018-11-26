Yağma suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezası alan kadın yakalandı

Manisa'da birden fazla kişiyle yağma yapmak suçundan 25 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan kadın, Adana'da polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'da "birden fazla kişiyle yağma yapmak" suçuna karışan ve 25 yıl 4 ay hapis cezası alan Figen D.'nin Adana'da olduğu bilgisine ulaşan polis harekete geçti. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hükümlü kadının Belediyeevleri Mahallesi'nde halasının evinde saklandığını tespit etti. Polis eve yaptığı baskında hükümlü kadını yakaladı. Polis merkezine getirilen kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Figen D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Mersin'in Tarsus ilçesindeki kadın ceazevine götürüldü.