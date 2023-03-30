İhlas Haber Ajansı

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Yağmur sonrası çift gökkuşağı oluştu

Adana’nın Kozan ilçesinde yağışların ardından kent genelinden gözlenen çifte gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Adana'nın Kozan ilçesinde yağışların ardından kent genelinden gözlenen çifte gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.


Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Adana'da da yer yer etkili oluyor. Kozan ilçesinde etkili olan yağmur sonrası gökyüzün de çifte gökkuşağı oluştu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonları ile kayda alırken oluşan renk cümbüşü mest etti.


Öte yandan, bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve yağışların aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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