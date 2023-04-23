Yağmur yağdı vatandaşlar mantar avına çıktı

Adana'nın Feke ilçesinde yağmurların ardından vatandaşlar, besin değeri çok yüksek olan kuzugöbeği mantarını bulmak için doğaya akın etti.

Koçyazı Mahallesi sakinleri yağmurun ardından çıkan ve besin değeri yüksek olan kuzugöbeği mantarı bulmak için kendini ormanlık alanlara attı. Bölgede etkili olan yağışların ardından yoğun olarak çıkan kuzugöbeği mantarı, köy sakinlerine ve ziyaretçilere ek gelir olurken, köylüler bu mantarı buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kilosu 500 TL'den başlayan ve doğada şifa deposu olması nedeniyle bölgede nadir görülen kuzugöbeği mantarını toplamak için ormana akın eden vatandaşlar, bölgenin mantar çeşidi olarak bereketli bir alan olduğunu kaydetti.

Ramazan İmir, aile yakınlarını ziyaret için geldiğini ve yağışların ardından ormanda mantar aradıklarını ifade ederek, “Bölgede yoğun olarak kuzugöbeği mantarı buluyoruz. Ormanın bize sunduğu bir nimet. Bizler de hem kendi yiyeceğimiz mantarı topluyoruz, hem de fazlasını satarak ek gelir yapıyoruz” dedi.