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Yakıt deposundan uyuşturucu çıktı

Adana’da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 12 kilo 450 gram takoz esrar ele geçirildi.

Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposunda 12 kilo 450 gram takoz esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Park alanında yaptığı uygulamada bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta "Oscar" isimli hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpek otomobilin yakıt deposuna tepki verince yapılan kontrolde 12 kilo 450 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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