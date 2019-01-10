Yalçın Öcal okuyucularıyla buluştu

Kitap Fuarı'nda ikinci baskısı yapılan “Yalçın Öcal'ın Adanası” isimli kitabının imza gününü gerçekleştirdi.

Öcal, yazım aşaması yaklaşık 2 yıl süren kitabında Adana'nın örfünü, ananesini, güldürü olaylarını ve yaşanmış gerçek hikayelerini anlattığını belirtti. Kitap yayınlatmanın zor olduğunu söyleyen Öcal, "Öncelikle kendinizi kabul ettirmelisiniz yazdığınız metinler toplumu ilgilendirmeli, yayınevlerinin dikkatini çekmeli" dedi.

Adana'nın enteresan tipleri olduğunu ve bunlara kitabında yer verdiğini kaydeden Öcal, "Arap Kemal var mesela bir taraftar. İstanbul'dan, şehir dışarıdan gelen kalecileri tezahüratlarıyla gür sesiyle baskı altına alırdı. Kaleciler maça gelirken Arap Kemal statta mı diye sorardı” diye konuştu.

Okurları için kitaplarını imzalayan Öcal, özellikle gençlerin ve çocukların fuara ilgisinden çok memnun olduğunu söyledi.