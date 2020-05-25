İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yalnız yaşayan engelli adam evinde ölü bulundu

Adana’da yalnız yaşayan engelli bir kişi evinde ölü bulundu.

Adana'da yalnız yaşayan engelli bir kişi evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi 57135 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evin birinci katında yaşayan Bülent Çetin'in (54) yanına gelen kardeşi kapının açık olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde ise Çetin'in yerde yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Doğuştan sağ kolundan engeli olan Çetin'in alkol kullandığı öne sürülürken polis ölümle ilgili inceleme başlattı.


Yapılan ilk incelemenin ardından Çetin'in ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.