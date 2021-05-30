Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde Adana Yamaç Paraşütü Doğa Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirilen uçuşlar gökyüzünde renkli sahnelere neden oldu. Uçuşun gerçekleştiği bölgede mahalle halkı ve vatandaşlar gökyüzünde süzülen paraşüt sporcularının hava turunu meraklı gözlerle izlediler.

Aralarında milli sporcularında bulunduğu Adana Yamaç Paraşütü Doğa Sporları Kulübü üyesi toplam 15 yamaç paraşütü sporcusu ilçeye bağlı Hacımirzalı Mahallesi'ndeki Çatalkaya denilen ve yamaç paraşütüne elverişli olan bölgede yamaç paraşütü ile sırasıyla uçuş gerçekleştirdiler.

Uçuş için ilk denemeleri hava şartlarından dolayı olumsuz olan yamaç paraşütü sporcuları ilerleyen saatlerde havanın uçuşa elverişli hale gelmesi ile birlikte gökyüzünde paraşütleri ile Kozan'ı havadan kuşbakışı izlediler. Yamaç paraşütlerini havada gören Kozanlı vatandaşlar ve bölge halkı ise meraklı gözlerle saatlerce yamaç parüşütü gösterilerini izlediler.

Yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştiren Adana Yamaç Paraşütü Doğa Sporları Kulübü Üyesi Zekai Turan Bayburt, “Yaklaşık 15 kişilik bir grupla geldik. Biz normalde yazın Adana Menekşe'de kış mevsiminde de Karaisalı ilçesinde yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştiriyoruz. Yerel olarak Kozan çok güzel. Sıradağların olduğundan dolayı müthiş bir kros yamaç paraşütü yapılacak bir yer. Sağolsun Çağrı ve Cihan arkadaşım burada yamaç paraşütüne ön ayak oluyorlar. Şuan randımanlı değil ama burada belediye başkanlarımız, yardımcı kuruluşlar düzenleme yaptıkları anda buranın uçmaya daha elverişli bir hale geleceğine inanıyorum” dedi.

Adana Yamaç Paraşütü Doğa Sporları Kulübü Üyelerinden organizasyonun önderi Çağrı Çelik; “Ekibimizi buraya getirip Kozanımızın tarihi ve coğrafi güzelliklerini her yere yaymayı hedefliyoruz. Bundan sonra da Anavarza'da uçuşlar yapmayı düşünüyoruz. Kozan Kalesi'nde uçuşlar yapmayı düşünüyoruz. Yetkililerin belediye başkanı ve kaymakamımızın da bizlere bu yönde destek vermesini istiyoruz. Şuan kendi imkanlarımızla hem dışarıdan gelebilecek turistlere ve çevremizden gelebilecek turistlere bir nevi faydalı olmaya çalışıyoruz. Yamaç paraşütüne herkesi bekliyoruz. 15 kişilik bir ekiple buradayız ve aramızda milli sporcularda mevcut. Nasipse iyi bir uçuş olacak. Bundan sonra bunun devamını düşünüyoruz. Biz ayrıca yamaç paraşütü eğitmeniyiz. Kısmet olursa bizlere gerekli alt yapı sağlanırsa burada da gençlerimize doğa sporları ile ilgili kurslar vermeyi düşünüyoruz. Nasip olursa Kozanımızda havacılıkla ilgili adımlar atmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Yamaç paraşütü sporcularını mahallelerinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Hacımirzalı Mahallesi Muhtarı Hasan Erdoğan, “Bugün burada Çatalkaya denilen ve hava olayının yüksek olduğu bir yerimiz var. Burada şehir dışından gelen arkadaşlarımız paraşütle uçuş gerçekleştiriyorlar. Burası paraşüt uçuşlarına uygun bir bölge seçildi. İlerleyen süreçte olumlu hava şartlarını aldık ve farkındaysanız paraşütlerimiz şuan Kozan'ın üzerinde uçuyor. Alanımız müsait değil. Burayı yetkililerin yardımı ile köy halkı ve mahalle halkının yardımı ile biz burayı uçuş alanı olarak tahsis ettik. Şehir dışından gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gelip köyümüzü tanıtıyorlar” şeklinde konuştu.