Yamaçlı Diş Hastanesi için imzalar atıldı

Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi Yamaçlı Ek Hizmet Binası'nın yapımı için imzalar atıldı.

Yamaçlı Mahallesi Abdulaziz Coşkuntuncel Aile Sağlığı Merkezi'nin 2. katının diş hastanesine dönüştürülmesi için hazırlanan protokol Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar tarafından imzalandı.

Bölgede ciddi bir eksikliği giderecek, Yamaçlı mahallesinin yanı sıra Cumhuriyet, Anadolu, Seyhan ve çevre mahallelerle birlikte yaklaşık 100 bin kişiye diş sağlığı alanında hizmet verecek olan diş hastanesinin 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Kocaispir, “Yamaçlı Mahallemizde bulunan mevcut sağlık ocağımızın 2. katını modern bir diş hastanesine dönüştürüyoruz. Mahalle sakinlerimiz ve çevre mahallelerimiz için önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Yaklaşık 100 bin vatandaşımıza hitap edecek hastanemizde diş sağlığı alanında tüm tedavi imkanları bulunacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Kocaispir'e teşekkür eden Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar ise, “Bugün Yüreğir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir ile Yüreğir Belediyesi tarafından yapılıp müdürlüğümüze teslim edilecek Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi Yamaçlı Ek Hizmet Binası protokolünü imzaladık. Destekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.