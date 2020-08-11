Yan bakma kavgasında 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana'da yan bakma tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada yoldan geçen şahısla birlikte 2 kişiyi yaralayan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Cumartesi gecesi merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.Y. (17) sokakta yürüdüğü sırada, aralarında husumet bulunan Şehmuz A. (18) ve Abdulkerim A. (35) ile karşılaştı. Taraflar arasında yan bakma meselesinden dolayı başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Abdulkerim A., eve gidip av tüfeğini alarak olay yerine geri döndü. Şehmuz A.'nın av tüfeğini alıp ateşlemesi sonucu C.Y. yaralandı. Bunun üzerine C.Y. de belindeki tabancayı çıkararak ateşledi. O sırada yoldan geçen ve olayla ilgisi olmayan Barış D. (20), tabancadan çıkan mermiyle bacağından yaralandı. C.Y.'nin de yaralandığını gören Abdulkerim A. ile Şehmuz A., olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı C.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, Abdulkerim A. ile Şehmuz A.'yı saklandıkları adreste yakaladı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.