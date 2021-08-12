Yanan alanlara habitatı değiştirecek ağaç dikilmemeli

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, “Yanan alanlara kimisi harnup, karaçam, sedir ağaçları dikelim diyor ama hayır olmaz. Bir bitki bir yere adapte olduysa orada milyonlarca yıllık uyum oluşmuştur. Bizim yanan alanlara herhangi bir hayvanı sokmamamız lazım. 8-10 yıl sabırlı olalım, doğa kendisini yeniler” dedi.

Başta Akdeniz bölgesi olmak üzere Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde orman yangınları meydana geldi. Türkiye'deki yangınlar kontrol altına alınırken, dünyada ise birçok ülkede yangın devam ediyor. Binlerce hektar alan kül olurken yangınlar beraberinde çevre sorunlarını da getirdi.

Yanan alanları tekrar ağaçlandırmak için birçok kampanya başlatılırken, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

“Yanan alanlara iklime adapte olmuş bitkiler ekilmeli”

Doğanın her zaman kendisini yenileme yeteneği olduğunu belirten Ortaş, “Bu yenileme biraz ağır olabilir ancak doğru olanı kendi kendisini yeşertmesidir. Bir yerdeki iklim, bitki varlığını belirler. Bir bitki bir yere adapte olduysa orada milyonlarca yıllık uyum oluşmuştur. O uyumun sayesinde bitkiler o ortamlarda gelişiyor. Kendisini oraya kabul ettirmiştir. Buraya ağaçlandırma yapılacaksa o bitkinin yani oraya adapte olmuş bitkilerin gelmesi lazım” diye konuştu.

“Toprak steril olmuştur”

Toprağın yangınlar nedeniyle steril durumda olduğunu kaydeden Prof. Dr. İbrahim Ortaş, “Şu anda yanan yerlerin tümü siyahlaşmıştır ve aynı zamanda steril edilmiştir. Yanan ortamda şu anda hiçbir şey kalmadı. Toprağın altındaki ilk 5-10 santimetre de bütün organik yapılar bozuldu. Bizim burayı yeşillendirmemiz gerek ama oraya uygun bitkinin, oraya uygun habitatın olması lazım” dedi.

“Ormana saygı duymak zorundayız”

Yanan alanlardaki ağaçlandırmanın, bölgenin iklimine uygun olması gerektiğini, aynı ağaç türünün yeniden dikilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Ortaş, daha sonra şunları kaydetti:

“Yangına rağmen bazı bitkilerin kökleri yanmış olsa da toprağın altındaki iletim demetleri halen çalışıyordur, bunlar herhangi bir yağıştan sonra canlanacaktır ve bazı otlar çıkacaktır. Kimisi harnup, karaçam, sedir ağaçları dikelim diyor ama hayır olmaz. Zaten sedir olsaydı şimdiye kadar orada olurdu. Doğa kendisini nasıl tanımlamışsa öyle kalmalı. Biz ormana karışmıyoruz, o kendi doğal haliyle geliyor. Ona saygı duymak zorundayız.”

“8-10 yıl sabırlı olalım”

Yanan alanların şu anda etrafının çevrilip içerisine hayvan bırakılmaması gerektiğini belirten Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, “Bizim buraya herhangi bir hayvanı sokmamamız lazım. Çünkü orada ki bir hayvan çıkacak yeni otları yer. Yediği zaman da oradaki bitkisel gelişim gecikir. 8-10 yıl sabırlı olalım, doğa kendisini yeniler” dedi.