Yanan hortumları onararak arkadaşlarına "Güç" veriyor

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli İbrahim Güç, geçirdiği ağır ameliyattan dolayı yangınlarda araziye çıkması yasaklanınca yanan hortumları onararak arkadaşlarına cephe gerisinden destek veriyor.

28 Temmuz'da Kozan ve çevre ilçelerde çıkan büyük orman yangınının ardından mücadelenin isimsiz kahramanları yangında zarar gören araçları ve yangın söndürme cihazlarını elden geçirerek hazır hale getiriyor. Öte yandan yangın söndürme işçilerinden İbrahim Güç'ün, yanan, hasar gören hortumları onarmak için yaklaşık 11 gündür gece gündüz süren mücadelesi büyük takdir topladı.

Arazide yanan hortumları onarıp geri kazandıran, yüzbinlerce liralık tasarruf da sağlayan 57 yaşındaki İbrahim Güç, cephe gerisinde de olsa söndürme çalışmalarına katkı vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Orman teşkilatına büyük destek

Hortum su başlıklarındaki yanan conta ve hortumları günlerdir tek başına yenileyen İbrahim Güç, 25 metre uzunluğunda olan 300'e yakın hortumu hızla onararak yangında mücadeleye büyük katkı sundu. Tanesi yangınlardan önce yaklaşık 800 TL'den satılan ve şu an piyasada bulunamayan yangın söndürme hortumlarını geri kazandırarak yaklaşık 240 bin TL tasarruf sağlayan Güç, arkadaşları alevlerle mücadele ederken gece gündüz onları yalnız bırakmamak için Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde atölyesinde ter döküyor.

“Tek bir yaprak, kuş yanmasın diye bütün mücadelemizi veriyoruz”

24 yıldır orman teşkilatında görev yaptığını söyleyen İbrahim Güç, “Hortum başlığını değiştiriyorum, burada deniyorum ve yangına müdahale eden arkadaşlara gönderiyoruz. Yaklaşık 300 hortum yaptım. Bu hortumlar olmasa sıkıntımız var. Piyasada hortum yok. Yanan yerleri keserek geri kazandırdık. Sadece ormanda mücadele yok. Tek bir yaprak, kuş yanmasın diye bütün mücadelemizi veriyoruz. Yangından bugüne kadar hep çalıştım. Tek arkadaşlarım hortumsuz kalmasın. 20 metre yerimiz kaldı, bir hortum diye bağırır arkadaşlarım bunu dememeleri için çalışıyorum. Büyük bir emek ve güç istiyor. Teşkilatıma bunu yaptığım için gurur duyuyorum. Bunu yapmasam evimde rahat uyuyamam. Bir yerden yardım gelene kadar biz bununla yangının önünü kesmesine yardımcı oluyor. Bir de arkadaşlarım zaten yorgun, daha çok yorulmaması için sarıp teslim ediyorum. 24 yıldır bu işi yapıyorum. Şu an onların yanında olamadığım için çok üzgünüm” dedi.