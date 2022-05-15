Yanan motosikleti 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdüler

Adana'da yanan bir motosikleti vatandaşlar yaklaşık 150 litre şalgam suyu dökerek söndürdü. Bu anlar saniye saniye kaydedilirken, şalgamcı Veysel Kaplan, “Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık” dedi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Cuma günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde bulunan Adana Merkez Otogarı'nda ki 9 numaralı peronda meydana geldi. İddiaya göre, park edilen motosiklette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın tüpü çalışmadı. Vatandaşlar, itfaiye gelene kadar otogarın yangın tüpüyle yangını söndürmek istedi ancak tüp çalışmadı. Şalgamcı yardıma koştu. Bu sırada otogarda şalgam satan ve Mardin'e 150 litre şalgam gönderecek olan Veysel Kaplan, şalgamlarını feda ederek hepsini yanan motosikletin üzerine döktü. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yangın, dökülen şalgam suları sayesinde kısa sürede söndürülürken motosiklet ise kullanılmaz hale geldi.

“Devlet büyüklerimiz şalgam zararımızı karşılasın”

Şalgamcı Veysel Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet sahibinin kendisine teşekkür etmediğini söyledi. Kaplan, “İnsanlar burada zarar görmesin diye şalgamlarla müdahale ettik. 150 litre şalgamımız gitti. Yangını söndürdük ama zararı bize oldu. Artık devlet büyüklerimizden şalgam zararımızı karşılamalarını isteriz. Bizde buradan para kazanıyoruz. Motosikleti yanan kişi bize gelip teşekkür etmedi. Biz insanlık görevimizi yaptık. Şalgamla motosikletteki yangını söndürmek Adana'ya has bir durum. Bizim Adanalı her şeyi söndürür. Önümüzde hiçbir şey duramaz. Biz güneşe ateş eden insanlarız” diye konuştu.