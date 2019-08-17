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Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü kapladı

Adana’da seyir halindeyken yanan otomobilin dumanı adeta gökyüzünü kapladı.

Adana'da seyir halindeyken yanan otomobilin dumanı adeta gökyüzünü kapladı.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilin motor bölümü henüz belirlenmeyen sebepten dolayı alev aldı. Bu sırada sürücü ise otomobilini sağ şeride çekip yanındaki arkadaşıyla birlikte kendini dışarı atıp itfaiyeye haber verdi.


Yangının büyümesiyle otomobil adeta alev topuna döndü. Bu sırada otomobilden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı ve yangın kent merkezinden de görüldü. Bölgeye gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

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