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Yangın bölgesinde elektrik nakil hatları yenileniyor

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan ormanı yangını sonrası tahrip olan elektik direkleri bölgede gerçekleşen çalışmayla yenileniyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ormanı yangını sonrası tahrip olan elektik direkleri bölgede gerçekleşen çalışmayla yenileniyor.


Kozan ilçesindeki orman yangını nedeniyle 155 elektrik direği hasar gördü olay anı itibarıyla 15 köy enerjisiz kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle 4 köye elektrik verildi. 7 köye daha elektrik verilecek. Kalan 4 köyde de elektrik hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

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