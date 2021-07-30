Yangın bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce başlayan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yangının büyük hasar bıraktığı Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi ve Akdam mahallelerinde evleri yanan vatandaşları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile çevre ilçelerin belediye yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yalnız bırakmadı.

Bölgeye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir dizi açıklamalarda bulunarak hemşerilerinin yanında olduklarını ve bölgenin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını sözlerine ekledi. Çelik bölgede çıkan yangınlar ile ilgili gerekli soruşturmaların devam ettiğini de ifade etti. Sosyal medyada çıkan yalan haberlere de itibar edilmemesi gerektiğini belirten Çelik, bu konuda sadece yetkili makamlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bölgedeki yangın mağduru vatandaşlara yardım kuruluşları tarafından gıda ve su yardımı yapılırken yangın bölgesi Salmanlı'ya giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Kozan Belediyesi Aşevi Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara sıcak yemek, ayran ve su ikramında bulunurken, büyükşehir belediyesi ekipleri de bölgede kahvaltılık malzeme dağıtımında bulundu.

Kızlarsekisi Mahalle Muhtarı 3. Azası Ali Gök, “Burada orman yangını çıktı ve rüzgarın da etkisiyle yangın çok büyüdü. Ama müdahale olduğu kadar oldu fakat rüzgar nedeniyle çok evlerimiz yandı. En az 15 20 tane evimiz yandı. Çok sayıda hayvanımız telef oldu. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bizlerde yangını söndürmeye müdahale ettik ama elimizden bir şey gelmedi” dedi.

Evi yanan bir vatandaş, “Biz yukarı bakıyorduk ateş geldi. Biz canımızı zor kurtardık. İneğimi aldım kaçırdım. Gittik uzağa ama sabahleyin geldik evimiz yanmış. Evimiz ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Hiçbir şey yapamadık anca canımızı ve ineğimizi kurtardık. Yetkililerden evimizi yeniden onarmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Nuray Canbolat adlı vatandaş ise, “Bir felaket yaşandı. Yani bir anda yangın çıktı alev yükseldi, alevler arasında kaldık. Alev topu geldi evimize. Biz sadece ineğimizi ve kendimizi kurtardık evi bıraktık gittik. Hiçbir müdahale olmadı. Annemin evi ve eşyaları kalmadı. Sadece kıyafetlerimizi aldık çıktık” şeklinde konuştu.

Kızlarsekisi Mahalle Muhtarı Şaban Özcan ise, “Şuan sıkıntılar tam anlamıyla değil ama yüzde 90 giderildi. Poyraz durunca yangın etkisini azalttı. Acımız büyük ama çok şükür can kaybımız yok. Köyümüzde hasar tespit çalışmaları başladı. Canlı ve ölen büyükbaş küçükbaş hayvanlarımız tespit ediliyor. Devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kozan Belediye Başkanımız, Aski ve tüm devlet yetkililerimiz bizlerin yanında oldular Allah razı olsun bizleri bir an olsun yalnız bırakmadılar” dedi.