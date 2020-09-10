Yangın mağdurlarına 1 milyon TL'lik yardım dağıtıldı

Doğru, 200 hektar kızılçam ormanın yandığı ve 8 mahallede yaklaşık 140 hanenin yangında tahrip olduğu alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili ve beraberindeki heyet ile bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Doğru, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yangından etkilenen köylülerimize 1 milyon TL dağıtıldı. Vatandaşlarımızın zararı konusunda tespitler yapıldı, süreç işliyor” diye konuştu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Doğru, "Bölgemizde maalesef büyük bir afet yaşandı. Vatandaşlarımız alevlerden hatıralarını eşyalarını hayvanlarını bırakarak köylerini boşalttı. Yaşanan bu afet sonrası biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında talimatı ile vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için bölgemizde çalışma yapıldı. Bakanlarımız ve milletvekilleri olarak bölgedeki çalışmayı yakından takip ediyoruz. Kış öncesi yaraların sarılması için elimizden gelen ne varsa devletimizin tüm imkanları vatandaşlarımız için seferber edildi. Umarız bir daha bu acılar bölgemizde yaşanmaz. Kozan'ımızın oksijen depoları yakıldı, binlerce canlının evi yakıldı, emekler hatıralar yakıldı. Soruşturma sürüyor. Bölge yeniden ağaçlandırılacak ve daha yeşil bir Kozan olacak. Tüm halkımıza bir kez daha geçmiş olsun temennimizi sunuyoruz” diye konuştu.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili'de devletin tüm imkanlarının vatandaşların mağdur olmaması için seferber edildiğinin altını çizerek, “Devletimiz yangının ilk gününden bu yana tüm imkanlarını, bölge halkının mağdur olmaması için seferber etti. Orman emekçisi kardeşlerimiz, jandarmamız gece gündüz demeden bakanlarımız milletvekillerimiz ile birlikte sahada yer aldı. Cumhurbaşkanımızın bakanlarımızın ve Adana milletvekillerimizin bölgede yaşanan afetin yaralarının sarılması için çalışmaları sürüyor. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın” dedi.