Yangın mağduru üreticilere destek

Adana'da geçtiğimiz yaz mevsiminde çıkan orman yangınlarında tarımsal alanları zarar gören çiftçilerin yaraları Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında sarıldı.

Kozan, Sarıçam, Aladağ, İmamoğlu, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesinin ardından yangından etkilenen üreticilerin zararları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılandı.

Yangın sonrası Adana'da 6 ilçenin 15 mahallesindeki çalışmalarla vatandaşların hayvan, ahır, ağıl, ekili ve dikili tarım alanları ile depolanmış hayvansal ve bitkisel ürünlerindeki kayıpları tespit edilip Tarım ve Orman Bakanlığı'na iletilmesinin ardından bitkisel ve hayvansal üretimin tekrar başlaması için uygulamaya konulan Entegre Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında çalışma yapıldı.

Bakanlık tarafından gönderilen girdi dağıtımı sebebiyle Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik katıldı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, çiftçilerin tespit edilen zararlarını bakanlık olarak kısa sürede karşıladıklarını belirterek, “Bakanlık olarak her zaman üreticimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da yaz döneminde Adana'nın 35 farklı noktasında yangın çıktığını, yangınlarda can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, “Yangınların söndürülmesi sonrasında süratle ortaya çıkan zararları tespit ettik. Çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Adana'da yangından zarar gören üreticilere devlet tarafından gönderilen para da bugün itibariyle hesaplarına geçti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Topallı Mahallesinde yangında zarar gören üreticilere girdi dağıtımı yapıldı. Yapılan yardımlar kapsamında 10 ton buğday, 1260 kilogram arpa ve 1790 kilogram ayçiçek tohumu ile 25 bin 500 zeytin, 3 bin 500 badem, 1150 ceviz, 1000 defne ve 130 keçiboynuzu fidesi, ayrıca 4 bin 540 kilogram gübre, 5 bin saman balyası ve 195 budama makasının dağıtımı gerçekleştirildi.