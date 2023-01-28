İhlas Haber Ajansı

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Yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi

Adana’da çıkan yangın sonucu bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Adana'da çıkan yangın sonucu bir iş yeri kullanılamaz hale geldi.


Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi Galleria İş Merkezi'nde elektronik eşya satışının yapıldığı iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yeri kullanamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangına ilişkin inceleme başlattı.

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