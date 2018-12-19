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Yangında evinde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Adana’da bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri demir şebekeyi keserek kurtardı.

Adana'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri demir şebekeyi keserek kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 811. Sokak'ta bir evde çıkan yangında Aliye Öztemiz (91) mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kesintisinden dolayı klimanın patlaması sonucu çıkan yangın, çok geçmeden kontrol altına alındı. İçeride mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ekipleri demir şebekeyi keserek kurtardı.


Dumandan etkilenen yaşlı kadın Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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