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Yangında işçilerin mobilya kurtarma telaşı

Adana’da mobilya imalathanesinde çatı tamiri sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yüzünden yangın çıktı.

Adana'da mobilya imalathanesinde çatı tamiri sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yüzünden yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde öğleden sonra bir mobilya imalathanesinde çatının tamiri sırasında kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ederken, işçiler içerideki mobilyaları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüp soğutma çalışmasına başladı. Çalışanlar ise imalathanedeki bütün mobilyaları kurtardı.

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