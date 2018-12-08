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Yangında mahsur kalan 4 kişi merdiven sayesinde kurtuldu

Adana’da üç katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangında ev içerisinde mahsur kalan 1’i kadın 4 kişi merdivenle kurtarılarak ölümden döndü.

Adana'da üç katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangında ev içerisinde mahsur kalan 1'i kadın 4 kişi merdivenle kurtarılarak ölümden döndü. Mahalle sakinleri ise kimisi balkondan kimisi de sokağa çıkarak büyük merakla yangın anını izledi.



Yangın, Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 70105 sokakta bulunan 3 katlı müstakil evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde çıkan yangın üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Merdiven sayesinde ölümden döndüler


Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede kontrol altına alırken ev içerisinde mahsur kalan 1'i kadın 4 kişi yerden uzatılan merdiven sayesinden kurtarıldı. Mahsur kalan kadın ise oturduğu sandalye üzerinde gözyaşlarına boğuldu.



Mahalleli balkonda ve sokakta merakla yangını izledi


İtfaiye erlerinin yangına müdahale ettiği sırada mahalle sakinlerinden bazıları sokak içerisinde bazıları da evlerinin balkonundan merakla yangın anını izlemesi dikkat çekti.



İtfaiye erlerinin yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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