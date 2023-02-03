Yangında ölen 96 yaşındaki Kadir dede, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kadir Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Kozan ilçesine bağlı Marangeçili Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 96 yaşındaki Kadir Yıldız'ın evinde yangın çıktı. Ahşap ev kısa sürede alevlere teslim oldu itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen küle döndü. Evde Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Kozan Asri Mezarlığına getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Yıldız naşı okunan dualarla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.