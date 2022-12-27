Yangında ölen öğretmenin cenazesi ailesine teslim edildi

Adana'nın Kozan ilçesinde, evinde çıkan yangında duman etkilenerek hayatını kaybeden spor eğitmeninin cenazesi otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Olay, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi, Eker Sokaktaki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dairede annesiyle yaşayan beden eğitimi öğretmeni Emrah Uçar'ın (35) odasında sabaha karşı elektrik sobasından yangın çıktı. Annenin dumanı fark edip haber vermesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Uçar'ın olay yerinde ilk belirlemelere göre karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Uçar'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Ön otopsi sonrası Uçar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emrah Uçar'ın cenazesi yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze defnedilmek üzere Adana'nın Kozan ilçesine götürüldü.