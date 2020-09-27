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Yangında yaralanan "Minnoş" sahibine kavuştu

Adana’nın Kozan ilçesinde geçen ay çıkan orman yangınında vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan "Minnoş" isimli köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak sahibine teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen ay çıkan orman yangınında vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan "Minnoş" isimli köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak sahibine teslim edildi.


Bölgedeki 800 evin tahliye edilmesine yol açan, yabani-evcil çok sayıda hayvanın telef olmasına neden olan ve üç gün süren yangının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi görevlileri bölgede yardım ve destek çalışmaları sırasında Çamlarca Mahallesinde vücudunun çeşitli bölgelerinde üçüncü ve dördüncü derecede yanık bulunan 3 yaşındaki bir erkek köpeğe rastladı. Vücudundaki yaraları nedeniyle acı çeken Hüseyin Polat'a ait Minnoş isimli köpek Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon ekipleri tarafından 28 Ağustos'ta alınarak Adana'daki belediyenin bakım ve rehabilitasyon merkezine getirildi.


Merkezde yaraları tedavi edilen Minnoş, 1 aylık tedavi sonucu iyileşti. Belediye ekipleri tarafından sahibi Hüseyin Polat'a sağlıklı bir şekilde teslim edilmek üzere felaketi yaşadığı bölgeye götürülen Minnoş sahibi Hüseyin Polat'ı görünce sevgi gösterisi yaptı.


Minnoş'a kavuşan Hüseyin Polat, “Bölgede bir felaket yaşadık. Köpeğimiz Minnoş o yangında çok kötü yaralandı. Vücudundaki yanıkları nedeniyle acı çekiyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Minnoş'u alarak bir ayı aşkın süre tedavisini yaptı ve bize yeniden getirdi. Büyükşehir Belediyesinin tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

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