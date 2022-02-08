Yangından etkilenen genç kız ve annesi gözyaşlarına boğuldu

Adana'da bir apartmanın giriş katında meydana gelen yangında 2 kişi ve bir köpek dumandan etkilendi. Yangından etkilenip korkan bir genç kız ve annesi ise gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78136 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın giriş katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bütün evi sararken, evde bulunan kişiler kendilerini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bir taraftan da binadaki vatandaşları tahliye etti. Bu sırada 2 kişi de dumandan etkilenerek olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri evde yangını söndürürken 'Balım' isimli köpeği de yanmaktan kurtardı. Yangından etkilenip korkan bir genç kız ve annesi ise gözyaşı döktü.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.