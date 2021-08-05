Yangından etkilenen hayvanlara tedavi ve yem desteği

Adana'daki yangın sonrası dumandan solunum yolları etkilenen, yaralanan ve yanan hayvanları Büyükşehir veteriner hekimleri tedavi ediyor. Büyükbaş, küçükbaş hayvanlara yem, kedi ve köpeklere de mama desteği yoğun şekilde sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri belediyelerin gönderdiği ve yardımseverlerin sağladığı ihtiyaç malzemelerini felaketzedelere ulaştırmaya devam ediyor. Acil yiyecek ve su ihtiyacı olmak üzere, gıda kolisi, temizlik malzemesi, beyaz eşya, yatak, battaniye, hayvan yemi gibi ihtiyaçları halka ulaştıran Adana Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimler ve personel aracılığıyla da, yangında zarar gören hayvanların bakımını, tedavisini yapıyor.

Alevlerden ve dumandan zarar gören hayvanlar var

Solunum yolları etkilenen, yanmış ya da yaralanmış hayvanların tedavilerinin yapıldığını söyleyen Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Ramazan Özdemir, “Yangın bölgelerinde çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın alevlerden ve dumandan etkilendiğini görüyoruz. Yangından etkilenen hayvanların gerekli tedavilerini yapıyoruz. Derman ekiplerimiz de yangın felaketinin yaşandığı alanlardaki sahipsiz havyanlar için mama dağıtımını aralıksız sürdürüyor” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, hayvanların tedavilerinin yanı sıra, büyükbaş, küçükbaş hayvanlara yem, kedi ve köpeklere mama desteği sağlamayı sürdürüyor.