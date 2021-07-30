İhlas Haber Ajansı

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Yangından geriye kalan acı manzara

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanan hayvanlar yürekleri dağladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında yanan hayvanlar yürekleri dağladı.


Kızlarsekisi, Akdam kızılçam ormanında yangının sönmesi ile birlikte soğutma çalışmalarında gün yüzüne çıkan yangının yol açtığı manzara yürekleri dağladı. Ormanda yanmış olarak dağlık araziden kaçmaya çalışan kaplumbağanın mücadele ederken ölmesi ve koyunların alevlere teslim olması görenlerin yüreğini burktu.


Yaklaşık 350 hektar kızılçam, sedir ormanının alevlere teslim olduğu Kozan'da koruma altındaki dünyada nadir bulunan geyik böceği gibi endemik türler de yangınla birlikte yok oldu.

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