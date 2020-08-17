Yangını çaresizce izleyen köylüler, “Geleceğimiz kül oluyor” diye dert yandı

Adana'nın Kozan ilçesi kırsalında iki farklı noktada çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler karadan ve havadan çalışmalarını sürdürürken, yükselen alev ve dumanları çaresizce izleyen köylüler, "Geleceğimiz kül oluyor" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi'ndeki kızılçam ormanı ve Aladağlar Kıcak mevkiinde bugün öğleden sonra peş peşe yangınlar çıktı. Yangına yüzlerce orman işçisi ve onlarca arazöz ile müdahale edilirken, çevre illerden de söndürme çalışmaları için destek istendi. Yangın söndürme helikopteri ve uçaklar devreye girerken binlerce kızılçam alev aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen alevler bir türlü kontrol altına alınamadı ve gökyüzünü dumanlar kapladı.

Köy sakinleri ise yangını acı içinde izlerken "Geleceğimiz yanıyor" diye dert yandı. Vatandaşlar, "Bu orman geleceğimizdir. Doğmamış çocukların geleceği. Vatandaş olarak sahip çıkmamız lazım. İçeri girmek istiyorum ama gidemiyorum. Acı içindeyiz. Ormanlara sahip çıkalım. Bir ağaç yüz senede yetişiyor. Ormanın kıymetini bilelim" çağrısında bulundu.

Yangına Antalya'dan takviye gelen iki uçağın yanı sıra 4 helikopter ve çevre illerden çok sayıda söndürme ekibi destek veriyor. Şu ana kadar yaklaşık 15 hektar alanın yangında hasar gördüğü öğrenildi.