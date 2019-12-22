Yaral? halde buldu?u ?ahini tedavi ettirip yetkililere teslim etti

Adana'n?n Kozan il?esinde Kaz?m Y?ld?r?m adl? vatanda? tarlada ?al???rken sazl?kta buldu?u yaral? ?ahini kendince tedavi ettikten sonra Do?a Koruma ve Milli Parklar ?efli?ine teslim etti.

Edinilen bilgiye g?re, il?eye ba?l? ??ler mevkiinde tarlada ?al??t??? s?rada tarlan?n kenar?nda bulunan deredeki sazl?kta yaral? halde duran ?ahini g?ren Y?ld?r?m, yaral? hayvan? hemen il?e merkezindeki bir veterinere getirerek tedavisini yapt?rd?. Duyarl? vatanda?, tedavisini tamamlatt??? yaral? ?ahini daha sonra Do?a Koruma ve Milli Parklar ?efli?ine haber vererek yetkililere teslim etti. Y?ld?r?m, ?Bug?n tarlaya gitmi?tim ??ler mevkiine. Orada ?al???rken dere kenar?nda yaral? halde ?ahin buldum. Su kenar?nda sazl???n i?erisinde yaral? bir ?ekilde duruyordu. Bulur bulmaz arabaya att?k ve getirdik hayvan?. ?nce veterinere vard?k oradan ila? alarak tedavi etmeye ?al??t?k. Hayvan?n v?cudundaki k?r??? var ve b?y?k. Hemen Av Koruma'y? arad?k. Onlar da geldiler ve onlara yaral? halde buldu?umuz ?ahini teslim ediyoruz? dedi.

Do?a Koruma ve Milli Parklar ?efli?i Personellerinden Emin Arslan da, ?Arkada??m?z?n bizi aramas?yla geldik ve yaral? hayvan? ald?k. Bu hayvan?n tedavisini yap?p tekrar do?aya b?rakaca??z? diye konu?tu.

Arslan hayvansever vatanda? Kaz?m Y?ld?r?m'a ?rnek davran???ndan dolay? te?ekk?r etti.

Yaral? ?ahin daha sonra kutuya al?narak tedavisi devam etmek ve daha sonra do?aya b?rak?lmak ?zere Kozan Do?a Koruma ve Milli Parklar ?efli?ine g?t?r?ld?.