Yaralı karı-kocadan ilginç savunma

Adana'da biri bıçakla yaralanan, diğeri de silahla vurulan karı-kocanın ikisi de olayı farklı anlattı. Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay 17 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuklu Aytekin (32) ve Eda Y. (25) çiftinin şiddetli geçimsizlikten dolayı arası bozuldu. Çift bir süredir ayrı yaşamaya başladı. Olay günü Aytekin Y., eşinin yaşadığı eve gelerek onunla tartışıp darp etti. Tartışma sırasında çiftin komşusu Emrah K. da eve geldi. Kısa süre sonra çiftin evinden bir el tabanca sesi duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aytekin Y.'yi tabancayla bacağından, Eda Y.'yi ise bıçakla kalçasından yaralanmış halde buldu. Yaralı çift ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastanedeki tedavisinin ardından polise ifade veren Eda Y.'nin kendisini yaralayanın eşi olduğunu söyleyerek, “Eşimle aramız kötüydü. Eve gelip beni darp etti. Bu sırada komşumuz Emrah K. yardım çığlığımı duyarak eve geldi. Kocam araya girmek isteyen Emrah K. ile onu aldattığımı söyleyerek ikimizi de bıçakladı. Sonra tabanca sesi duydum ve eşimin de yaralandığını gördüm” dediği öğrenildi.

Tedavisi süren Aytekin Y. ise ilk ifadesinde karısının kendisini Emrah K. ile aldattığını, kavganın bu sebepten çıktığını ve Emrah K.'nin kendisini tabancayla yaralayıp kaçtığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.