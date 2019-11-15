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Yardım bahanesiyle bindikleri otomobilin sürücüsünü soydular

Adana’da bir otomobili durdurup hamile olduğunu söyleyen ve onun yanındaki iki kadın bindikleri otomobil sürücüsünü soyduktan sonra yakalandı.

Adana'da bir otomobili durdurup hamile olduğunu söyleyen ve onun yanındaki iki kadın bindikleri otomobil sürücüsünü soyduktan sonra yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde 7 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Tülay Y. (22) ve Leman K. (20) D-400 karayolunda bekleyerek gecen otomobillere el kaldırmaya başladı. Bir süre sonra Fikret E. kadınların yanında durdu. Tülay Y. hamile olduğunu eve gitmesi gerektiğini ancak parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine Fikret E. kadınları otomobiline aldı. Fikret E. Sezai Karakoç Bulvarına geldiği sırada zanlılar şahsı oyalayarak araçtaki içinde 100 lira para, kredi kartları ve tabancasının olduğu çantasını alıp kırmızı ışıkta durduğu sırada da otomobilden atlayıp kaçmaya başladı. Büyük şaşkınlık yaşayan Fikret E. kadınların arkasından koştu ama yakalayamadı. Bunun üzerine Fikret E. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis yaptığı güvenlik kamerası çalışmasında kadınların kimliğini ve adresini tespit etti. Polis iki kadını da yakalarken, şahsın çantasını da buldu. Zanlı kadınlar emniyete getirilerek ifadesi alınırken çanta ve içindeki malzemede Fikret E.'ye teslim edildi.


Kadınlar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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