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Yardım için durdu, bacağından vuruldu

Adana’da, kaza yapan kişilere yardım etmek için duran TIR sürücüsü kazazedelerin tabancayla ateş açması sonucunda bacağından yaralandı.

Adana'da, kaza yapan kişilere yardım etmek için duran TIR sürücüsü kazazedelerin tabancayla ateş açması sonucunda bacağından yaralandı.


Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Kasım Ener Bulvarı çıkışı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hakan T. eşi ve çocuğuyla 06 GB 4235 plakalı tırıyla seyir halindeyken bir otomobilin kaza yaptığını gördü. Hakan T. bunun üzerine yardım etmek için durdu. Otomobilin yanına giden Hakan T. yaralı olmadığını ve adamların tabancalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine Hakan T. aracına bindiği sırada şüphelilerle tartıştı. Bu sırada şüpheliler araçta eşi ve çocuğu bulunan Hakan T'ye tabancayla ateş açtı. Hakan T. bacağından yaralandı.


Yaralı Hakan T. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, tabancayı kullandığı tespit edilen şüpheli A.Ç'yi Tellidere Mahallesi'nde, ismi belirtilmeyen diğer şüpheliyi de Huzurevleri Mahallesi'nde yaraladı.

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