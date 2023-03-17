Yardım malzemelerini taşıyan Japon uçağı Türkiye'ye ulaştı

Japonya'dan içerisinde yaklaşık 25 ton ağırlığında çadır ve insani yardım malzemesi taşıyan uçak Adana'da İncirlik üssüne ulaştı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yurt dışı ve yurt içi yardımlar devam ediyor. Adana İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı deprem bölgelerine gelen yardımlarını ulaştırılması için lojiktik merkez görevi görüyor.

Japonya'dan kalkan ve içerisinde yaklaşık 25 ton ağırlığında çadır ve insani yardım malzemesi bulunan uçak İncirlik üssüne ulaştı. Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro uçağı getiren Japon kafilesini karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükelçi Suzuki Kazuhiro, ”11 Mart 2011'de büyük Japonya depremi meydana geldi. O depremlerin akabinde Türk AFAD kurtarma ekibi 1 ay boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdürdü. Biz bunu asla unutmayacağız. Aramızda var olan dostluğumuza dayanarak kesintisiz bir şekilde desteğimizi sürdürüyoruz. Depremin akabinde Japon ekibi uluslararası acil kurtarma ekibini görevlendirdi. 73 üyeden oluşan arama kurtarma ekibinin dönüşünü beklemeden hükümetimiz uluslararası acil yardım sağlık ekibini de görevlendirdi ve toplam 181 üyeden oluşan sağlık ekibimiz 2 bin kişiyi tedavi etti. Üstelik yapı, sismoloji, izolasyon ve depreme dayanıklılık gibi alanların uzmanlarından oluşan uzman ekip de görevlendirdik ve kendileri afet bölgesinde yapılanma sürecine tavsiyelerde bulunmak için 10 günlük çalışma yaptı. Başbakanımız Japonya Başbakanı Kishida Fumio tarafından 8.5 milyon dolarlık acil insani yardım teklifinde bulunuldu. Bundan böyle de afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kesintisiz desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.