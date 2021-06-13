Yarım asırlık dut ağacı fırtınada evin üzerine devrildi

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli fırtına 50 yaşındaki dut ağacını kökünden sökerek evin üzerine devirdi. Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve şantiye ekipleri iş makineleri yardımı ile ağacı evin üzerinden kaldırdı.

Dün akşam Pekmezci Mahallesi'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Köse ailesinin evinin üzerine dut ağacı devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ev sahibi Meryem Köse, "Biz içerde otururken ağacın kökünün çıktığını gördüm kapıyı dahi açamadım kaçın dedim" diyerek olay anını anlattı.

Bahçe sahibi Erdoğan Liman da, ağacın devrilme anlarını aktarırken evdekilerin yüzünün korkudan limon gibi sarardığını söyledi. Liman, “Bu bahçelerin sahibiyim. Saat 16.30'da yağmurla başladı. Yenge çocuklar çardağa çıktık. Dedim bu böyle olmayacak dallar üstümüze üstümüze gelmeye başladı. İçeri kaçalım dedim. Yenge panikle kaç Erdoğan abi dedi ama üzerimize geliyor diyemedi. Yengenin rengine baktım oldu limon sarısı gibi. Bir panik atak. Eli ayağı titredi. Dut ağır ağır devrilince Allah'tan kimseye zarar gelmedi. Kozan Belediye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar gelip ağacı evin üzerinden aldılar" dedi.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Fatih Ateş ise, "Zarar vermeden ağacı evin üzerinden kaldıracağız" dedi.