Yaş sebze ve meyve sektörü Antalya'da buluşuyor

Türkiye'nin yaş sebze meyve alanında en büyük uluslararası fuarı olan Interfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı'nın ikincisi 16-19 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek.

Fuar öncesi Adana'daki bir otelde düzenlenen basın toplantısında sektörün hedefleri ve fuarın önemi anlatıldı.

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'nın tarım ekonomisinin düşük olduğunu belirtti. Menevşe, “Bu fuarın gayesi yaş sebze ve meyve üretenlerle alıcıları bir araya getirip ihracatı geliştirmek. Temel gaye budur. Adana'yı incelediğimizde tarım ihracatından çok önde olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin 7 milyar dolarlık ürün ihracatına karşılık Adana'nın yaptığı ürün ihracatı 250 milyon liralık seviyede. Bunun da yüzde 50'si yaş sebze ve meyveyi oluşturuyor. Adana'nın ihracat anlamında yapacağı çok şey var. Üretim yapan, ticaret yapan firmalara sesleniyorum daha çok ihracat yapabilmek için bu fuarı değerlendirelim ve daha çok ihracat yapalım” diye konuştu.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ise, “Akdeniz ve Çukurova bölgesi gerçekten yaş sebze ve meyvenin çok fazla pazarlandığı bir bölge. Daha kaliteli üretim yapmak ve katma değeri yüksek ürünlerle ihracatı yapabilmek lazım” ifadelerini kullandı.

“Seracılıkta Avrupa birinciliği”

Antexpo Genel Müdürü Murat Özer de, Antalya'nın direkt uçuşlar konusunda uygun bir bölge olması nedeniyle fuarın Antalya'da düzenlenmesine karar verdiklerini kaydetti. Türkiye'de 116 milyon ton tarımsal ürün olduğunu, toplam 714 bin dekar sera alanının 248 bininin Antalya'da bulunduğunu ifade eden Özer, “Seracılıkta Avrupa birincisi, dünyada ise dördüncüyüz” dedi.

Toplantıya Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Antexpo Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora, Adana Ticaret Odası Yaş Sebze ve Meyve Meclis Başkanı Cemal Akın da katıldı.