Yasa dışı bahis yalanıyla 2 milyon 165 bin lira vurgun

Adana'da sosyal medya ve telefonla ulaştıkları 95 kişiyi düşük miktarda para yüksek miktarda para kazanacakları yalanıyla kandırarak yasa dışı bahis oynatıp 2 milyon 165 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 19 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekipleri, bir grubun sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yasa dışı bahis sitelerinde başkaları yerine doldurdukları kuponlarla birçok kişinin yüksek kazanç elde etmesini sağladıklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptığını belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle zanlıları teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Zanlıların sosyal medya ve telefona ulaşarak, "Biz yasa dışı bahis işi yapıyoruz. Şimdi senin adına 300 liralık kupon yapacağız, çok yüksek paralar kazanacaksın" diyerek ağına düşürdüğü vatandaştan 300 lirayı aldıktan sonra şahısla ile tekrar irtibat kurup, "50, 100, 150 bin lira para kazandınız. Bahis sitesi yurt dışından işlem yapıyor. Parayı alabilmeniz için bize havale parası yatırmanız gerekiyor" diyerek vatandaşlardan binlerce lira para aldıkları ayrıca parayı iki parça gönderen vatandaşları tekrar arayarak, "Sistem kabul etmiyor. Parayı tek seferde gönderin" diyerek ikinci kez para aldıkları belirlendi. Zanlıların, bu yöntemle 95 kişiden 2 milyon 165 bin lira dolandırdığını tespit etti. Polis, yaklaşık bir aylık takibin ardından kimlikleri belirlenen 25 şüpheliden 19'unu Adana, Mersin ve Bartın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Aralarında şebeke elebaşı olduğu iddia edilen Mahsun Ş. ile bir kadının da olduğu zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.