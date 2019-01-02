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Yasa dışı yollarla Ülkeye giriş yapan 3 kişi yakalandı

Adana’da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da uygulama noktasında dur ihtarına uymayan otomobil kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan sürücü hariç 3 şahsın yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.


Olay, merkez seyhan ilçesi D-400 karayolu, Şakirpaşa kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uygulama noktasında dur ihtarına uymayan 31 E 5405 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Kısa süreli takip sonrası Şakirpaşa kavşağında durdurulan araçta arama yapıldı. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten 4 yabancı uyruklu şahsın 3'ünün yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı kullandıkları otomobilin ise çalıntı olduğu öğrenildi.


Şakirpaşa karakoluna götüren 4 şahıs işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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