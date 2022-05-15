“Yaşar Kemal ile Çukurova'dan Dünden Yarına” etkinlikleri sona erdi

Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı-Altın Koza ve Yaşar Kemal Vakfı'nın birlikte düzenlediği “Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına” etkinlikleri sona erdi.

15 Mart'ta Feridun Andaç'ın moderatörlüğünü üstlendiği; Buket Uzuner, Latife Tekin ve Cihan Erdönmez'in konuşmacı olarak katıldığı “Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına” başlıklı panelle başlayan etkinlikler; sertifika töreni, sergi açılışı ve Kardeş Türküler Konseri ile tamamlandı.

Kapanış günü etkinliklerinin ilki Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan sertifika töreni oldu. 15 Mart'tan bu yana Adana Büyükşehir Belediyesi İnce Memed Kütüphanesi, Konservatuarı ve Gençlik Merkezi'nde devam eden kısa film, fotoğraf, drama, resim ve grafik tasarımı atölyelerine katılan gençlerin sertifika töreni geniş katılım ile gerçekleşti. Tören öncesinde, fotoğraf atölyesinin ile resim atölyesinin hazırladığı sunumlar ve kısa film atölyesinin çektiği “Ağacın Gölgesinde” isimli kısa filmin gösterimi yapıldı. Proje kapsamında, özel gösterim bölümünde öğrencilerin çektiği “Efsanenin İzinde” kısa filmi izleyicilerle buluştu. Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban'ın da katıldığı törende, atölyelere katılan gençlere sertifikaları eğitmenleri tarafından verildi. Sertifika töreninin ardından fotoğraf atölyesi, grafik tasarım atölyesi ve resim atölyesine katılan öğrencilerin eserlerinden hazırlanan serginin açılışı yapıldı.

“Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına” etkinlikleri, aynı gün akşam saat 20.00'de Merkez Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen Kardeş Türküler konseri ile sona erdi. Kardeş Türküler'in Yaşar Kemal için hazırladığı 90 dakikalık “Bin Bir Çiçekli Bahçe” konserinde bozlaklar, stranlar, halaylar, horonlar, şarkılar yer alırken, büyük ustanın kaleminden örnek anlatılarla Yaşar Kemal anıldı.