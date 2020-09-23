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Yaşlı adam kullandığı traktörün altında kalarak öldü

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde yaşlı adam, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşlı adam, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.


Alınan ilgiye göre, ilçeye bağlı Bozgüney Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde evinin önünde traktörüne binen 78 yaşındaki Murat Korkutan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Evin merdivenlerine tırmanarak devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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