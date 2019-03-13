İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı adam para vermeyince bıçaklandı

Adana’da bir kişi, kaldırımda yürürken para vermediği için bir genç tarafından bıçaklandı.

Adana'da bir kişi, kaldırımda yürürken para vermediği için bir genç tarafından bıçaklandı.


Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki Şehmus Altekin ASKİ'de fatura yatırdıktan sonra evine gitmek üzere Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'na çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan Mahmut A. (19) isimli bir kişi ondan para istedi. Altekin para vermeyince Mahmut A., yaşlı adamı kolundan bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına ASKİ çalışanları yetişti. Görevliler, bir taraftan da polisi ve sağlık görevlilerini aradı. Olay yerine yakın olan asayiş ekipleri, kaçmaya çalışan saldırganı suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Altekin'in polise verdiği ifadede, “Benden para istedi. Olmadığını söyleyince bıçakladı" dediği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.