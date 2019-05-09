Yaşlı adamı otobüsten indiren şoföre süresiz işten uzaklaştırma cezası

Adana'da yaşlı bir adamı otobüsten zorla indiren otobüs şoförüne süresiz işten uzaklaştırma cezası verildi.

Yaşlı yolcuyu otobüsten zorla indirdiği için süresiz uzaklaştırma cezası verilen otobüs şoförü İHA muhabirine olayı anlattı. Mehmet Emin Can, “Amca otobüse bindi, arka koltuğa geçti. ‘Amca bağırdı bana mı sesleniyorsun' dedi. Ben de ‘hayır sana bir şey söylemedim' dedim üstelemeye devam etti. Amca çok alkollüydü. Yolcuların huzuru bozulduğu için ben de inmesi için rica ettim. O da inmek istemedi yanıma geldi, küfür etti. Bende kolundan tutup aşağı indirdim. İnince de sarhoştu zaten yere yattı. Ayakta durmakta da zorlanıyordu. Ücretli veya ücretsiz biz yaşlıyı müşteriyi ayırt etmiyoruz. Düşen yaşlı amca da istese beni dün şikayet ederdi, etmedi. Bütün yolcularımız anladı alkollü olduğunu o yüzden indirmek zorunda kaldım. Keşke polisi arasaydık biz bu duruma düşmeseydik. Güvenlik kameralarında var bunlar. Kimin hatalı kimin hatasız olduğu belli” diye konuştu.

Şoför Can, süresiz uzaklaştırma cezası aldığını belirterek, “Haklıyım veya haksızım bu önemli değil inşallah bir daha bu olaylarla karşılaşmayız” dedi.

“Gerekli cezayı verdik”

Şoförün bağlı bulunduğu 178 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Veli Can Durak da böyle olayları hiçbir zaman tasvip etmediklerini ifade ederek, “Böyle konular hem bizi hem toplumu üzer. Biz her zaman toplantılarımızda şoförlere söylüyoruz. ‘Vatandaşlar bizim velinimetimizdir' diyoruz. Aracın içerisinde de herhangi bir huzursuzluk yapan yolcuları da rahatsız eden olursa ‘lütfen beyefendi' der inmesini rica eder durmuyorsa, inmiyorsa emniyetten yardım ister, polisi arar. Ama bu konuda haklı ya da hatalı da olsa biz her zaman için hatalı diyoruz. Gerekli olan cezayı verdik süresiz olarak cezalandırdık. Diğer kooperatiflere de çalışmaması için gerekli bilgi verildi. Ben vatandaşlardan özür dilerim. Olmaması gerekirdi" diye konuştu.